مقتل شخص وإصابة آخر فى انفجار قنبلة جنوبى نواكشوط

لقى شاب موريتانى مصرعه، وأصيب آخر بجراح متفى منتصف ة، جراء تفجير قنبلة جنوبى العاصمة الموريتانية فى وقت متاخر من مساء الإثنين.

وأفادت مصادر إعلامية بأن القتيل يبلغ من العمر 20 سنةا، وأنه توفى جراء التقاطه للقنبلة، بعد أن لفتت انتباهه.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الموريتانية قام بفتح تحقيقات لمعرفة مصدر وطبيعة الجسم المتفجر، الذى أودى بحياة شخص وإصابة آخر.

وأضافت الوزارة- وفقا لبيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأفى منتصف نسخة منه- أن عنصرا من الهندسة العسكرية تدخل فورا حيث قام بتأمين جسم متفجر آخر، وقام بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.

المصدر : مصر ناين