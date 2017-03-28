اللجنة الاوليمبية تجتمع مع مسئولي صندوق دعم الرياضة المصرية

تعقد اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، اجتماع مع مسئولي صندوق دعم الابطال الرياضيين ، لكشف آخر خطوات اعتماد الصندوق وكشف كيفية دعم الاتحادات الثمانية المتفق عليها لدعمها قبل اوليمبياد طوكيو 2020.

ينتظرالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب الرياضة، موافقة وزارة الاستثمار للإعلان عن صندوق الرياضة المصرية” برأسمال 250 مليون جنيه يصل لمليار خلال 3 سنوات من خارج الموازنة السنةة للدولة لرعاية 8 اتحادات المصرية تم الأستقرار عليها والأبطال شبه التايكوندو والجودو والمصارعة والملاكمة ورفع الأثاصدر والكاراتيه والسلاح والرماية من خلال خطة علمية محكمة.

المصدر : مصر ناين