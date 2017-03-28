رئيس البرلمان السودانى يشيد بالعلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية

أشاد رئيس المجلس الوطنى بالسودان (البرلمان) الدكتور إبراهيم أحمد عمر، بالعلاقات التاريخية والأزلية بين بلاده والمملكة العربية السعودية، معربا عن تقديره لجهود المملكة فى دعم الاستقرار بالمنطقة .

وأكد عمر- خلال لقائه أمس الإثنين بسفير السعودية بالخرطوم على بن حسن، والذى سلمه رسالة خطية من رئيس مجلس الشورى السعودى الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ- حرص قيادة البلدين على تعزيز التعاون السياسى والبرلمانى والاقتصادى والاجتماعى، مشددا على أن أبواب السودان مفتوحة للمستثمرين السعوديين.



من جانبه، أوضح السفير السعودى عن تقدير المملكة لجهود نظام السودان فى تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على دفع التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين الجانبين، منوها إلى قام بفتح مكتب لرعاية الشئون الاستثمارية بسفارة السعودية بالخرطوم.



ودعا السفير، رجال الأعمال والمستثمرين فى البلدين ، لاغتنام الفرصة الواعدة فى ظل الاستقرار الذى يشهده السودان والإمكانات الهائلة التى يتمتع بها.

المصدر : مصر ناين