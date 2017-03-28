المتهم بسرقة هاتف من أتوبيس مدارس هارب من حكم بـ المؤبد

أمرت نيابة الهرم بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، تم القبض عليه بعد مطاردته من جانب بالإدارة السنةة لمرور الجيزة، حيث سرق المتهم هاتف محمول من أتوبيس خاص بنقل طلاب المدارس وفر هاربا، الى أن تمكن الضابط من القبض عليه.

وكشفت التحريات أن المتهم مسجل خطر فئة “ب”، سبق اتهامه فى 10 قضايا، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه.

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء توقف أتوبيس مدرسة بالهرم لنقل الطلاب، وأثناء ذلك استغل مسجل خطر يدعى “محمد.ف” 24 سنة عاطل نزول السائق لتوصيل طالب وسرق هاتفه المحمول من داخل الأتوبيس، وعندما حاولت مشرفة الأتوبيس اعتراضه دفعها وسقطت أرضا وفر هاربا، ولاحظ النقيب أحمد منيسى ضابط الإدارة السنةة لمرور الجيزة الواقعة، وتمكن من مطاردة المتهم والقبض عليه.

وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المسروق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين