الإسكان تنتهى من خطة طرق بتكلفة ملايين جنيه بالمنوفية

أعلن اللواء مهندس محمد سليمان وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية، عن الانتهاء من أعداد من الطرق والرصف والتمهيد لها فى خطة متكاملة لتوفير شبكة مواصلات متميزة بالمحافظة وفق الخطة السنوية للمديرية.

وفى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أكد سليمان أنه تم الانتهاء من تطوير كورنيش حى شرق شبين الكوم بداية من الإنقاذ النهرى الى أن كوبرى الكلية مع بعض من مستشفى الكلية وكوبرى مبارك بتكلفة وصلت إلى 3 ملايين جنيه، وبطول وصل إلى 1500 متر.

وأضاف سليمان أنه تم الانتهاء من تطوير طريق جمال عبد الناصر بشبين الكوم، بداية من المستشفى التعليمى الى أن نهاية حى غرب أمام كلية الهندسة بطول 1500 متر وبتكلفة وصلت إلى 3 ملايين جنيه. وأكد سليمان أن الأعمال تتم وفق خطة وقتية متكاملة من أجل الوصول إلى أعلى معدلات من التطوير والرصف للطرق بالمحافظة.

المصدر : مصر ناين