لو بتستخدم ماك وآيفون تطبيقات تمكنك من كتابة مقالاتك بسرعة

تعد تطبيقات الكتابة من الأدوات المهمة التى يحتاج إليها الكثير من المستخدمين فى وقتنا الحالى، إلا أن المشكلة تكمن فى اختيار التطبيق المناسب الذى يوفر كل المميزات التى يحتاجها المستخدم، وفيما يلى نرصد أبرز التطبيقات التى يمكن لمستخدمى مؤسسات ماك وiOS الاعتماد عليها للكتابة سواء على مؤسسات كمبيوتر ماك أو على هواتف الآيفون ومؤسسات الأيباد كما يلى:

– تطبيق Pages:

من التطبيقات المميزة التى توفر واجهة استخدام بسيطة، وهو يوفر العديد من المميزات، كما أنه يعتمد على iCloud بشكل افتراضى لتخزين وثائق المستخدم، وهو ما يعنى أنه يمكن للمستخدم قام بفتح الملف من كل المؤسسات المختلفة، كما أنه يتيح تصدير الملفات إلى برنامج Word لإرسال ما كتبته إلى أشخاص آخرين يعملون على نظام تشغيل Windows.

– تطبيق iA Writer:

تطبيق مميز يشبه أسلوب الآلة الكاتبة، فعند الكتابة يختفى كل شيء من الشاشة ولا يظهر أى شريط أدوات أو الى أن قوائم الإعدادات، حيث ستظهر صفحة بيضاء فارغة للكتابة، كما يتيح وضع يعرف بوضع الآلة الكاتبة، والذى يعرض النص بشكل مشابه لنص الآلة الكاتبة القديم، ويتم تمرير النصوص السابقة إلى الأعلى، وهو تطبيق جيد لمن يحتاج تنسيقات متأعدادة خلال الكتابة.

– تطبيق Ulysses:

يعتبر نسخة متطورة من تطبيق iA Writer، ويوفر العديد من المميزات الأساسية بما فى ذلك شريط الأدوات الموجود بأسفل الصفحة، فضلاً عن وضع الآلة الكاتبة القابل للتخصيص، كما يتيح إمكانية تصدير الوثائق إلى DOCX (للتوافق مع برامج Word وPages) وHTML وPDF وEPUB.

المصدر : مصر ناين