الأهلي يتدرب على فترتين اليوم استعدادا للداخلية

يؤدى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي تدريباته على فترتين اليوم الثلاثاء فى ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لملاقاة الداخلية فى الأول من أبريل المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ21 لمسابقة الدوري، بعد أن منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة أمس الإثنين للتخلص من الإجهاد والإرهاق البدنى الذى لاحق البعض منهم، ل خوض مباراة سكر الحوامدية الودية أمس الأول الأحد والتى حسمها الأحمر لصالحه بثلاثية نظيفة، وشارك فيها لاعبو الدكة.

ومن المقرر أن ينضم لاعبو الفريق الدوليون للمران بكره الأربعاء بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطنى فى مواجهة توجو الودية المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء.

المصدر : مصر ناين