أحمد فهمى يعود بتصوير مسلسل هو وهى وهو من بيروت

عادت أسرة مسلسل “هو وهى وهو” بطولة الفنان كوميدى أحمد فهمى، من بيروت، بعدما تم تصوير العمل على مدار 6 أيام، حيث بدأ المخرج كريم العدل فى عمل مونتاج للمشوف التى تم تصويره وتجهيز الحلقات الأولى.

مسلسل “هو وهى وهو” من تأليف السيناريست تامر إبراهيم ومن إخراج كريم العدل وإنتاج طارق الجناينى، ويشارك فى بطولته أحمد فهمى، وأكرم حسنى، ومى عمر، ورجاء الجداوى، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل.

تدور أحداث المسلسل فى حلقات “منفصلة متصلة” ويناقش قضايا من قلب المجتمع المصرى، لكن فى إطار كوميدى شبه إلقاء الضوء على الخلافات الزوجية والخيانة، ويجسد أحمد فهمى فى المسلسل شخصية “سلطان” وهو مخرج إعلانات ويقع فى عدة أزمات سواء فى عمله أو مع زوجته “داليا” تجسدها مى عمر، ويظل بجواره “بهجت” أكرم حسنى ويحاول مساعدته دائما حينما يقع فى أى أزمة تواجهه.

المصدر : مصر ناين