اليوم قطع التيار الكهربائى عن بعض مناطق حى الضواحى فى بورسعيد

أعلنت شركة قطاع كهرباء القناة ببورسعيد، قطع التيار الكهربائى اليوم الثلاثاء، عن أعداد من المناطق الواقعة فى نطاق حى الضواحى، نظرًا لقيام الشركة بأعمال الصيانة بموزع (A 30).

وأكد الشركة، فى بيان لها، قطع التيار الكهربائى لمدة ثلاث ساعات متواصلة بداية من الساعة التاسعة صباحًا والى أن الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وستشمل هذه المناطق كلاً من منطقة السيدة خديجة، فاطمة الزهراء، الصفا، التأمين المركزى، مركبات الواجبة، وورش الحرفيين ومجارى A28.

المصدر : مصر ناين