وزارة الدفاع الروسية لا نورد أسلحة لأى تنظيمات إرهابية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أنها لا تقوم بتوريد الأسلحة إلى أى من التنظيمات المصنفة إرهابية على المستوى الدولى، بما فى ذلك حركة “طالبان“.

وجاء فى بيان صدر اليوم عن المتحدث الرسمى باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف- نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- “لا تسنةل لوزارة الدفاع الروسية، وليس من الممكن أن يكون لها، مع التنظيمات التى تعتبرها الأمم المتحدة إرهابية، لا سيما فى شكل توريد الأسلحة لها“.



وشدد كوناشينكوف على أن “هذا الأمر لا يقتصر على حركة (طالبان) الأفغانية وأنه يشمل جميع التنظيمات الإرهابية الأخرى التى تحاربها القوات الأمريكية بشكل مستقل أو فى إطار تحالفات“.



وتأتى هذه التصريحات ردًا على توجيه قائد القوات الموحدة لـ”الناتو” فى أوروبا، الجنرال كيرتيس سكاباروتى، اتهامات لروسيا بتوريد الأسلحة لحركة “طالبان” فى أفغانستان.



وأشارت وزارة الدفاع الروسية فى بيانها إلى أن “الجنرال سكاباروتى عليه أن يطالب مرؤوسيه بإيلاء مزيد من الوقت لجودة التخطيط للعمليات العسكرية ضد مسلحى طالبان، بدلاً من تبرير حالات الفشل فى أفغانستان بالتأثير الأسطورى لما يسمى بيد موسكو“.

المصدر : مصر ناين