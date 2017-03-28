وزير الرياضة يناقش حل اتحاد الكرة مع أعضاء الجبلاية قبل مواجهة توجو

يعقدالباشمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، جلسة مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، قبل مباراة المنتخب الودية أمام توجو، المقرر لها اليوم باستاد برج العرب، ضمن الاستعدادات للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

ومن المنتظر أن يناقش وزير الرياضة مع أعضاء الجبلاية كيفية الخروج من أزمة الحكم القضائى بحل اتحاد الكرة، وعدم تعرض الكرة المصرية للإيقاف من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” فى حال تنفيذ الحكم.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر الدعوة لجمعية عمومية طارئة فى حالة رفض الاستشكالين اللذين تقدم بهما اتحاد الكرة على قرار محكمة القضاء الإدارى بحل المجلس مؤخرا.

المصدر : مصر ناين