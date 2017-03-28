الأردن والسعودية يوقعان اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار

وقع الأردن والسعودية أمس الإثنين 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم فى العديد من المجالات والقطاعات الحيوية بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 3.5 مليار دولار.

وبحسب بيان صادر اليوم عن الديوان الملكى الهاشمى، فقد وقع الجانبان بحضور العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقد التأسيس لشركة الصندوق السعودى الأردنى للاستثمار المساهمة السنةة المحدودة، بحجم استثمارات يصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار.



وتم التوقيع على مشروع اتفاقية قرض إعادة إنشاء وتأهيل الطريق الصحراوى (عمان – العقبة) بقيمة ما يقارب 105 ملايين دولار.



كما شملت الأستقرار يات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها اليوم مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها، والشئون الاجتماعية، والثقافة، الخدمات البريدية، والصحة والإسكان، والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، إضافة إلى الكشف والتطوير فى مشروع تعدين خامات اليورانيوم فى منطقة فى منتصف الأردن.



ووقع الجانبان على مشروع مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى الاقتصادية لبناء مفاعلين بتقنية المفاعل ذى الوحدات المدمجة الصغيرة فى المملكة الأردنية الهاشمية لإنـتـاج الـكـهربـاء وتحـليـة المـيـاه، ومشروع مذكرة تفاهم وتعاون إخبارى بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأردنية.



كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لمشروع مدينة العلاج والتأهيل الطبى فى الرياض بقيمة تقدر بحوالى 320 مليون دولار، ومذكرة تفاهم لإنشاء شركة سعودية أردنية فى مجال تطوير الخدمات الطبية بقيمة تقارب 54 مليون دولار، إضافة إلى مذكرة تفاهم لمشروع الريشة لتطوير وبناء وتشغيل محطة شمسية بقدرة 50 ميجاواط على الحدود الشرقية للأردن بقيمة 70 مليون دولار.



وكان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد عقدا لقاء قمة فى عمان مساء اليوم الاثنين، تناول آفاق تعزيز العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين، وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.



وركزت المباحثات الثنائية والموسعة التى عقدها الزعيمان فى قصر الحسينية بعمان على آليات توسيع آفاق التعاون الأردنى السعودى فى العديد من المجالات والقطاعات الحيوية، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

المصدر : مصر ناين