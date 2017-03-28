عامل يشرع فى ذبح ربة منزل بعد معاكستها بالوراق

ألقت الإدارة السنةة لمباحث الجيزة القبض على سنةل، لاتهامه بإصابة ربة منزل بجرح ذبحى برقبتها بالوراق، وكشفت التحريات، أن المتهم عاكس المجنى عليها، فنشبت بينهما مشادة كلامية، أشهر خلالها مطواة وأصابها بها، وتم نقل المصابة للمستشفى وإسعافها، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم واجبة الوراق، بلاغًا يفيد من المستشفى بصول “م.ج.م” ربة منزل، مصابة بجرح ذبحى بالرقبة نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض.

وبإجراء التحريات تبين للرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم واجبة الوراق، أن المجنى عليها أثناء سيرها بشارع عبد المنعم رياض تعرضت للمعاكسة من جانب “ممدوح.ر” سنةل بمخبز ملك والده، وعندما عاتبته نشبت بينهما مشادة كلامية أشهر عقبها مطواة وأصابها بجرح ذبحى برقبتها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين