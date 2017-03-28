مسئول أمريكى تيلرسون لن يلتقى بالمعارضة التركية خلال زيارته لأنقرة

اصدر مسؤولون أمريكيون كبار أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون لن يلتقى مع أعضاء بجماعات المعارضة التركية خلال زيارة تستمر يوما واحدا لأنقرة هذا الأسبوع حيث ستركز المحادثات مع الرئيس طيب إردوغان على الحرب فى سوريا.

تأتى الزيارة المقررة يوم الخميس فى وقت حساس سياسيا فى تركيا التى تستعد لاستفتاء فى 16 من أبريل يقترح تعديلات دستورية تعزز سلطات الرئيس.

واصدر مسؤول كبير بوزارة الخارجية أن تيلرسون سيلتقى مع إردوغان ووزراء معنيين بالحرب على تنظيم داعش الارهابيه فى سوريا.

وفى إشارة إلى الحساسيات السياسية قبل الاستفتاء اصدر مسؤول بالوزارة فى مؤتمر صحفى عبر الهاتف “هذا أمر ندركه تماما والوزير سيضعه فى حسبانه أثناء وجوده هناك.”

ويتوقع مسؤولون أمريكيون أن يثير إردوغان ومسؤولون أتراك آخرون قضية قام بفتح الله جولن رجل الدين التركى المقيم فى الولايات المتحدة والذى تتهمه أنقرة بتدبير تحركات الجيش فى يوليو.

واصدر مسؤولون أن محادثات أنقرة ستركز على الهجوم بقيادة الولايات المتحدة لاستعادة الرقة من داعش الارهابيه وإرساء الاستقرار بالمناطق التى يتم طرد المتشددين منها بما يسمح برجوع اللاجئين.

وتتشبه نقطة خلافية كبيرة بين الولايات المتحدة وتركيا فى الدعم الأمريكى لوحدات حماية الشعبة الكردية السورية التى تعتبرها تركيا بعض ا من حزب العمال الكردستانى الذى يخوض تمردا فى تركيا منذ ثلاثة عقود.

لكن الولايات المتحدة ترى أن المقاتلين الأكراد لهم دور رئيسى فى استعادة الرقة إلى جانب المقاتلين العرب فى تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذى تدعمه الولايات المتحدة.

واصدر مسؤول ثان “نحن ندرك مخاوف تركيا وهذا سيظل دوما محل نقاش.”

وأجرت تركيا وروسيا وإيران محادثات فى أستانة عاصمة قازاخستان بشأن وقف إطلاق اللهيب فى سوريا.

وأضاف المسؤول الثانى “نتطلع إلى أن نناقش مع تركيا كيف يمكننا تعزيز مفاوضات وقف إطلاق اللهيب من خلال عملية أستانة.”

المصدر : مصر ناين