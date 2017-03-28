مدير مستشفى إدفو العام الموعد الرسمى للمستشفى الجديد يناير المقبل

صرح الدكتور وليد سنةر مدير مستشفى إدفو السنة لـ”اليوم السابع” بأن موعد افتتاح المستشفى الجديد هو يناير 2018، مناشدا المسئولين بسرعة إنهاء الإجراءات لتسليم المستشفى فى الموعد المحدد وتقليل مدة التأخير. مؤكدا أن مستشفى إدفو السنة القديمة كانت تضم 226سريروبعد نقل أٌقسامها لمستشفى الحميات أصبحت طاقة -المستشفى السنة – مائة سرير ولكن من المقرر أن تضم المستشفى السنة الجديدة 165 سريرًا.

وكشف الدكتور وليد سنةر أن من أسباب تأخر الانتهاء من إنشاءات مستشفى إدفو السنة الجديدة الى أن اليوم هو عدم وصول الحديد ذو الأطوال الخاصة والمفترض استخدامه فى أساسات المبنى الثالث الخاص بأقسام الأشعة والعيادات الخارجية ومرضى الدخول والإدارة والذى مازال بمساواة الأرض. وأضاف أيضًا أنه من ضمن الأسباب عدم ضخ أموال فى المشروع خاصة بعد قرار تعويم الجنيه مما أدى إلى وجود فرق سعر كبير على المقاول.

المصدر : مصر ناين