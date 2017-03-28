بالأرقام تعرف على نسبة انتشار متصفحات الإنترنت بين المستخدمين

تجرى وراء العديد من الشركات المطورة لمتصفحات الإنترنت على تعزيز برامجها طوال الوقت بالمزيد من المميزات لجذب المستخدمين إليها، حيث يأتى على رأس هذه الشركات عملاق محركات الكشف جوجل، ثم موزيلا ومايكروسوفت وأبل وغيرهم من الشركات المطورة لهذه المتصفحات، حيث جاءت إحصائيات الاستخدام لها خلال شهر فبراير مثيرة للانتباه بشكل كبير إلى حد ما.

ووفقًا لما كشفته احصائيات موقع w3schools الأمريكى المتخصص فى إحصائيات نسب الانتشار فجاء متصفح جوجل كروم فى المركز الأول بنسبة 74.1 %خلال شهر فبراير، وهو ما يعتبر زيادة عن نسخة 73.7% كان يحتلها خلال شهر يناير الماضى، فى حين جاء متصفح فاير فوكس فى المركز الثانى بنسبة 15.0% منخفضًا عن نسبة 15.4% كان يمتلكها فى شهر يناير.

أما متصفحات شركة مايكروسوفت “إنترنت إكسبلورر- مايكروسوفت إيدج” فقد حصلا مجتمعين على نسبة 4.8% بانخفاض عن شهر يناير والذى كانا يشبه ان فيه 4.9%، وفيما يتعلق بمتصفح سفارى فقد حافظ على نسبة انتشاره خلال شهرى يناير وفبراير لتظل ثابتة عند 3.6%، وهو الأمر الذى ينطبق أيضًا على متصفح أوبرا الذى ظل ثابتًا عن نسبة 1.0%.

المصدر : مصر ناين