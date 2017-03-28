استكمال سماع مرافعة متهما بأحداث مجلس الوزراء اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الواجبة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، سماع مرافعة دفاع 136 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء.

ووجهت النيابة للمتهمين، مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات السنةة والخاصة، وتعطيل المرافق السنةة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

المصدر : مصر ناين