حازم سمير ينضم لأسرة مسلسل نوح ويصور مشاهده اليوم

انضم النجم حازم سمير إلى أسرة مسلسل “نوح”، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشوفه فى العمل، اليوم الثلاثاء، فى مدينة 6 أكتوبر، ويشارك فى تلك المشوف الفنان حسن الرداد.

ومسلسل “نوح” بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، وحازم سمير، ومريم حسن، وروجينا، وهيدي كرم، وأحمد عبد الله محمود، ورانيا منصور، وعزت أبو عوف، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وسيتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

من ناحية أخرى، يشارك حازم سمير فى بطولة مسلسل “بين عالمين” أمام طارق لطفى، ولقاء الخميسى، وحازم سمير، وهشام سليم، وفيدرا، وأعداد آخر من النجوم، وهو من إنتاج تامر مرسى، وتأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت.

المصدر : مصر ناين