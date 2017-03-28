اليوم مباريات قوية فى دورى القسم الثانى

تُستكمل اليوم الثلاثاء منافسات دورى القسم الثانى بإقامة 8 مباراة فى الأسبوع الثامن والعشرين من عمر البطولة، أبرزها الأسيوطى مع تليفونات بنى سويف، وطهطا مع الجونة وسوهاج مع ديروط.

فى الثالثة ونصف عصرًا يلتقى الأسيوطى سبورت مع تليفونات بنى سويف فى مباراة قد تكون الأقوى، حيث يكشف الأسيوطى متصدر المجموعة برصيد 59 نقطة عن توسيع الفارق مع سوهاج صاحب المركز الثانى، بينما يتطلع تليفونات بني سويف صاحب المركز الثالث برصيد 46 لتقليل الفارق والدخول فى المنافسة على المركز الأول.

فى لقاء آخر يلتقى فريق طهطا مع الجونة فى مباراة قد تكون سهلة على الجونة صاحب المركز الرابع برصيد45 نقطة، بينما يحتاج طهطا صاحب المركز الثانى عشر إلى الثلاث نقاط لتحسين من مركزه بجدول المجموعة الأولى.

وفى الخامسة مساءً يلتقى فريق سوهاج مع ديروط، فى مباراة يحتاج فيها سوهاج صاحب المركز الثانى برصيد 52 على الثلاث نقاط للاستمرار فى المنافسة مع الأسيوطى على المركز الأول، فيما يكشف ديروط صاحب المركز العاشر برصيد 29 نقطة للفوز لتحسين مركزه فى جدول المجموعة.

وتأتى باقى المباريات كالتالى: المنيا مع كيما أسوان، ومركز شباب طامية مع بنى سويف، والفى منتصف ى مع الفيوم، والمدينة المنورة مع الألومنيوم، وقنا مع البدارى، وذلك فى الثالثة والنصف عصرًا.

المصدر : مصر ناين