ماليزيا جثمان كيم جونج نام لا يزال فى كوالالمبور

اصدر وزير الصحة الماليزى سوبرامانيام ساثاسيفام اليوم الثلاثاء أن جثمان كيم جونج نام الذى قتل فى ماليزيا الشهر الماضى لا يزال فى كوالالمبور وذلك فى منتصف تقارير عن أن جثمان الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيغادر البلاد قريبا.

واصدر سوبرامانيام للصحفيين “يتعين أن نكشف الأمر مع إدارة الطب الجنائى إذا كان هناك أى مطلب لإخراج الجثمان.. لكن فيما يخصنا لا يوجد تغيير فى الوضع الراهن.”

وأضاف أن قريب كيم جونج نام من الدرجة الأولى لم يتقدم للمساعدة بشأن كيفية التسنةل مع الجثمان.

وقتل كيم جونج نام يوم 13 فبرايرعندما مسحت امرأتان وجهه بغاز الأعصاب السام فى. إكس فى مطار كوالالمبور الدولى وفق ما تقوله الواجبة.

واصدر ت تقارير إعلامية يوم الاثنين أن الجثمان نقل من المستشفى وجرى تجهيزه لاحقا للانتاصدر جوا إلى بكين.

واصدر ت صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية اليوم الثلاثاء أن من المتوقع نقل الجثمان من بكين إلى كوريا الشمالية دون أن تكشف عن مصدر المعلومات.

المصدر : مصر ناين