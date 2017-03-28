ضبط مطلوب فى قضية قتل وتشكيل عصابى بشمال سيناء

أعلنت مديرية تأمين شمال سيناء اليوم، فى بيان لها، عن ضبط “سعد.س.س”، مطلوب فى قضية “قتل”، والمحكوم عليه فيها بالإعدام، وضبط فلسطينى منتهة إقامته.

وتمكنت وحدة مباحث قسم واجبة أول العريش، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص؛ وهم “أحمد.إ.ع.أ “، “عبد الرحمن.أ.م.أ”، “عبد الرحمن.م.ص.ح”، “رشدى.أ.ر.ر”، “يوسف ر.م.إ”، وبمناقشتهم اعترفوا بإرتكابهم عدة سرقات متصنف ة، آخرها واقعة سرقة السيارة ملك “محمود.م.م.م”، موظف، ومقيم بدائرة قسم واجبة ثان العريش.

وتم ضبط “41” محكومًا عليهم، بينهم “مصطفى.ع.س.ع”، مواليد 1972، مقيم بمحافظة القاهرة، وله محل إقامة آخر بمدينة العريش والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضة “إستيلاء وتزوير”، والمحكوم عليه فيها بالسجن غيابى ثلاث سنوات.

وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط “8” قضايا، كما تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط “20” مخالفة متصنف ة، وتم ضبط “118” مخالفة مرورية متصنف ة خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر : مصر ناين