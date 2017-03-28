الزمالك يضع شرطا للهروب من فخ النصب فى التعاقد مع المدرب الجديد

اشترط مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، التفاوض المباشر مع المدرب الأجنبى المقرر التعاقد معه لحسم استقدامه دون دخول الوكلاء طرفاً فى المفاوضات، خاصة المتعلقة بالفى المقابل المالى المقرر أن يتقاضاه المدرب الجديد لقلعة ميت عقبة، منعاً للسمسرة والعمولات فى استقدام مدرب جديد للفريق يتولى المهمة الفنية خلفاً لمحمد حلمى.

واكتشف مجلس الزمالك بعض المزايدات فى أسعار رواتب المدربين من خلال التفاوض عبر الوكلاء، حيث يرى المجلس أنه يحدث تلاعب فى متطلبات المدربين الأجانب على المستوى المادى، حيث طلب أحد المدربين تقاضى 40 ألف دولار وعرضت متطلباته على المجلس من خلال وكيل بأنه يرغب فى الحصول على 60 ألف دولار.

جاء ذلك الواجب عن طريق مرتضى منصور رئيس الزمالك، الذى طلب أن يكون هناك اتصال مباشر مع الخواجة الذى سيقرر مجلس الإدارة التعاقد معه، على أن تكون المفاوضات الحاسمة معه من خلال مسئولى قلعة ميت عقبة خلال المرحلة الحالية لإنهاء الأمر فى الساعات المقبلة.

وأصبح البرتغالى أوجوستو إيناسيو المرشح الأقوى لتدريب فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة، حال فشل المفاوضات مع الفرنسى آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب مالى، حيث نال استحسان المجلس الأبيض واللجنة المكلفة باختيار المدرب الجديد، ولكن يتوقف الأمر على فشل التفاوض مع المدرب الفرنسى.

المصدر : مصر ناين