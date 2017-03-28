ألمانيا الاتحاد الأوروبى قد يحد من التأشيرات للمسؤولين الأفارقة بسبب المهاجرين

اصدر وزير الداخلية الألمانى توماس دى مايتسيره أمس الإثنين أن الاتحاد الأوروبى يجب أن يكشف فرض قيود على إصدار تأشيرات لكبار المسؤولين من دول أفريقية ودول أخرى ترفض استعادة مهاجرين غير شرعيين من أوروبا.

وأضاف للصحفيين خلال حضوره اجتماعا للاتحاد الأوروبى فى بروكسل أن على التكتل استخدام كل وسائل الضغط الممكنة لضمان تعاون الدول مع الجهود الأوروبية لترحيل من لم يحصلوا على حق اللجوء.

ومع وصول مئات الآلاف من المهاجرين إلى السواحل الأوروبية كل سنة يزداد غضب الحكومات الأوروبية من رفض بعض الدول الأفريقية والآسيوية استعادة الأشخاص غير المؤهلين للحصول على وضع اللجوء والذين غالبا ما يتلفون وثائقهم لجعل ترحيلهم أكثر صعوبة.

واصدر دى مايتسيره “إذا لم يكن بلد من البلدان مستعدا لاستعادة مواطنيه فعليه أ

المصدر : مصر ناين