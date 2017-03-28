وفاة أحمد كاثرادا أحد قادة الكفاح ضد الفصل العنصرى ورفيق نيلسون مانديلا بسجنه

توفى أحمد كاثرادا أحد قادة الكفاح ضد الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا ورفيق نيلسون مانديلا فى سجنه فى روبن آيلاند، الثلاثاء فى جوهانسبرج عن 87 سنةا على اثر مضاعفات عملية جراحية، كما أعلنت المؤسسة التى تحمل اسمه.

وكان كاثرادا من قادة الصف الأول التاريخيين للمؤتمر الوطنى الافريقى. وقد اصبح نائبا ومستشارا للرئيس مانديلا خلال ولايته الوحيدة على رأس جنوب افريقيا (1994-1999.)

واشتهر أحمد كاثرادا الذى عرف بلقب “كاثي”، فى نهاية ثمانينات القرن الماضى خلال المفاوضات بين المؤتمر الوطنى الافريقى ونظام البيض، التى ادت مطلع التسعينات إلى سقوط نظام الفصل العنصرى والى أول انتخابات حرة فى البلاد فى 1994.

واصدر ت المؤسسة فى بيانها أنها “تنعى بحزن كبير وفاة القائد القديم فى المؤتمر الوطنى الأفريقى عن 87 سنةا صباح اليوم (الثلاثاء) فى مستشفى دونالد غوردون فى جوهانسبرج“.

وأضافت أنه توفى على أثر مضاعفات عملية جراحية فى الدماغ.

المصدر : مصر ناين