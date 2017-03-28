التحرى عن زوجين احترفا سرقة شقق الجمالية فى القاهرة

يواصل رجال مباحث قسم الجمالية تحرياتهم لكشف السجل الإجرامى لزوجين كونا تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع عاطل تخصص نشاطهه فى سرقة المشغولات الذهبية والمجواهرات من الشقق، وبيعها بالصاغة.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة الجمالية الجزئية، برئاسة المستشار أحمد زيتون، وبإشراف المستشار عبد الرحمن شتله المحامى السنة الأول لنيابات غرب القاهرة، والذى شمل كذلك حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى ضباط مباحث قسم واجبة الجمالية، بلاغا من أحد أصحاب محلات الصاغة مفادها قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، فانتقل وضباط مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطها وتبين أنها “وفاء ع أ” 27 سنة، ربة منزل، وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن ( أسورة بفصوص ألماظ وانسيال وخاتم بفصوص ألماظ وحلق).

وبمناقشتها عن مصدر تلك المضبوطات أقرت بتحصلها عليها من زوجها “وليد م ع” 28 سنة، سنةل، وتم بإرشادها استدراج الأخير وضبطه، وبمواجهته أقر بشراء تلك المضبوطات من “وليد ض ع” 19 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 2882 لسنة 2016م العبور “مخدرات”، فتم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل مسكن المواطن “إسلام ص ز” 27 سنة، مهندس، بأسلوب التسلق وكسر شباك البلكونة .

وبتطوير مناقشته اعترف بسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (كولييه، 2 خاتم، انسيال، مبلغ مالى 10 آلاف جنيه)، من داخل مسكن “مينا ف ج” 32 سنة، محامى، بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة السنةة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

المصدر : مصر ناين