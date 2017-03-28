بالصور مساحيق الغسيل عنوان جديد للنصب على المواطنين فى

انتشرت فى الفترة الأخيرة حالات النصب على المواطنين تحت اسم مساحيق الغسيل حيث قام أعداد من النصابين بالمرور على المنازل ومطالبة المواطنين أكياس فارغة من مساحيق الغسيل، على أن يتم تبديلها بأكياس أخرى مليئة بالمسحوق، بالإضافة إلى الاشتراك فى السحب على جائزة كبرى فى المقابل مبلغ مالى الى أن يتم الإيقاع بالضحية والاستيلاء على المجوهرات ومحتويات المنازل.

وكانت قرى مركز بسيون بمحافظة الغربية من المراكز التى تعرضت لشبه هذه الحالات من النصب والاحتيال وقام العديد من المواطنين بتقديم بلاغات ضده هؤلاء النصابين.

ورصد “اليوم السابع” بعض حالات النصب التى تعرض لها المواطنين وتمكنت من الحصول على فيديوهات تظهر أعداد الذين قاموا بالنصب من خلال كاميرات إحدى المحلات بالمنطقة وعرضها على إحدى الضحايا التى تمكنت من التعرف عليهم وقامت بدورها بتقديمها للواجبة من خلال محضر نصب. كما تمكن “اليوم السابع” من الحصول على صور النصابين الى أن تتمكن الواجبة فى القبض عليهم وإنقاذ البسطاء.

تقول سمر على احمد إحدى الضحايا أن احد المندوبين مر عليها وطالبها بكيس إريال فارغ فى المقابل حصولها على 6 أكياس معبأة واصدر لها سيتم المرور على المشتركين وإعطائهم الأكياس، بالإضافة بعرض ورق عليها خاصة بجوائز كهربائية وعندما سألته عن أى رسوم طالبها بمبلغ 70 جنيها كرسوم ووصل كهرباء أو مياه كما طالبها بدفع 600 جنيه فى المقابل الحصول على جائزة كبيرة من الأدوات الكهربائية التى تفوق هذا المبلغ.

وأضافت “سمر” أنها اكتشفت بعد ذلك بسرقة مصوغاتها الذهبية فقامت على الفور بتحرير محضر نصب بمركز واجبة بسيون تحت رقم5976لسنة 2017جنح بسيون ولكن لم يتوصل لشىء الى أن الآن ولم يتم القبض على النصابين، برغم عرضها لصور النصابين التى حصلت عليها من كاميرات المحلات المجاورة.



النصابين الثلاثة بعد أن تعرفت عليهم الضحية



صورة لاحد النصابين



الضحية التى تم الاحتيال علاء



احد النصابين

المصدر : مصر ناين