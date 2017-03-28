بريانكا شوبرا من الصعب عمل توازن بين الحياة الشخصية والمهنية

أكدت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا التى تقضى وقتا طويلا فى العمل بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند أنه من السهل أن يضيع الشخص كل وقته فى العمل فمن الضرورى إعطاء بعض الوقت للأصدقاء والعائلة.

وكشفت بريانكا لموقع “ميد داى” عن أنه من الصعب الحفاظ على التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وأضافت: “أنا أعمل بجد، ولكن عندما أحتاج إلى توفير الوقت لنفسى أو عائلتى أو أصدقائى سأفعل ذلك على الفور وخاصة أننى أعلم جيدًا أولوياتى، ودائمًا أحاول أن أكون على اتصال مع الجميع”.

بريانكا شوبرا

يذكر أن حياة بريانكا شوبرا نحو الشهرة بدأت فى سن الـ17 عندما شاركت كمتسابقة بمسابقة ملكة جمال العالم، ودخلت عالم الفن فى “بوليوود” سنة 2003، ومنذ ذلك الحين استطاعت شوبرا أن تقدم سلسلة من الأعمال الفنية الناجحة من أهمها: “Mujhse Shaadi Karogi” و”Toofan” و”Mary Kom” و”Bajirao Mastani” و”Jai Gangaajal“، وغيرهم الكثيرين.

بريانكا شوبرا

المصدر : مصر ناين