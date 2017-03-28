وليد سليمان أبوتريكة اشترالى بدلة فرحى من ألمانيا والزمالك عرض

أكد وليد سليمان، نجم هجوم الأهلي، أن زميله السابق فى الفريق محمد أبو تريكة هو من أحضر له بدلة فرحه، معلقا: “أبو تريكة من أقرب الأشخاص لقلبى داخل الملعب وخارجه، وهو من قام باحضار بدلة فرحى من ألمانيا”.

وكشف حاوى الكرة المصرية لـ”اليوم السابع” عن كواليس انتاصدر ه للأهلي، مؤكدا أن المفاوضات استغرقت ٤ سنوات ل رفض بتروجت التفريط فى خدماته، مضيفا أن الزمالك عرض ١٢ مليون جنيه فى ذلك الوقت لضمى، إلا أنه فضل الانتاصدر للفريق الأحمر فى المقابل 7 ملايين جنيه فقط، لعشقه له منذ الصغر وأهلويته الشديدة.

المصدر : مصر ناين