سامسونج تؤكد إعادة إطلاق جلاكسى نوت مجددًا

أعلنت شركة سامسونج رسميًا أنها تجرى وراء للاستفادة من جميع النسخ المسترجعة من هاتف جلاكسى نوت 7 والتى يصل أعدادها إلى أكثر من 4 ملايين نسخة، حيث اصدر ت الشركة فى بيان رسمى لها إنها تجرى وراء للاستفادة من هذه المؤسسات المسترجعة من خلال ثلاثة طرق مختلفة.

ووفقًا لما نشره موقع GSM الهندى، فكشفت الشركة عن أن أولى هذه الطرق الثلاثة تعتمد على إعادة تدوير هذه الهواتف ومعالجتها بطريقة صديقة للبيئة، على أن يتم إعادة بيعها كهواتف جديدة يتم طرحها فى بعض الدول، أما الطريقة الثانية فتعتمد على فصل المكونات الداخلية للهواتف شبه الكاميرات وأشباه المواصلات وغيرها وذلك لإعادة استخدامها أو بيعها.

فى حين تقوم الطريقة الثالثة على استخراج المعادن من هذه الهواتف، ثم إتلافها بطرق صديقة للبيئة لا تؤدى إلى أى تلوث، فيما كشفت شركة سامسونج أنها ستعمل على التشاور مع السلطات المحلية وشركات الاتصالات، وذلك قبل البدء فى إعادة إطلاق جلاكسى نوت 7 المجدد سواء داخل كوريا أو فى الأسواق العالمية الأخرى، ولعل هذا البيان الرسمى يؤكد صحة التسريبات السابقة التى أشارت إلى رغبة الشركة فى الاستفادة من النسخ المسترجعة من جلاكسى نوت 7 وإعادة بيعها تحت اسم جديد ربما يكون Note 7s.

المصدر : مصر ناين