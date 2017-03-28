المرصد السورى مقتل عنصرا من القوات الحكومية فى اشتباكات بريف حماة

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمصرع 15 عنصرا من القوات الحكومية خلال اشتباكات مع فصائل المسلحة على محور معرزاف بريف حماة الشمالى.

وأضاف المرصد ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء ـ أن ذلك يأتى فى وقت واصلت فيه القوات الحكومية قصفها الصاروخى المكثف على مناطق فى بلدة خطاب وأماكن بالقرب منها فى الريف الشمالى لحماة.

وكان ناشطون سوريون قد أفادوا أمس الأثنين باندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السورى ومسلحى جبهة قام بفتح الشام (النصرة سابقا) فى بلدة قمحانة بريف حماة الشمالى.

المصدر : مصر ناين