روسيا ترصد ضالع فى تمويل الإرهاب فى العام

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لمكافحة تقنين العائدات الإجرامية وتمويل الإرهاب أمس الإثنين عن رصدها نحو 1500 شخص متورطين فى تمويل الإرهاب فى روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة فى السنة 2016.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية عن بافيل ليفادنى نائب مدير الهيئة المسمى بـ”روسفين مونيتورينج” فى كلمة أمام مجلس الاتحاد الروسى قوله أنه رصد هؤلاء الأشخاص، وتم فى إطار عملية “باريير” الهادفة إلى التصدى لتمويل الجماعات الإرهابية، بما فى ذلك تلك التى تنشط فى منطقة الشرق الأفى منتصف .

وأشار إلى زيادة كبيرة فى الآونة الأخيرة لأعداد دعوات المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعى للتبرع بالأموال بذرائع مختلفة، موضحا أن الأمر هنا يعود إلى دعاية نشيطة لتنظيم “داعش الارهابيه“.

وكان ليفادنى قد أفاد فى وقت سابق بأن “روسفين مونيتورينج” والمصارف الروسية وضعت صورة نمطية للشخص الذى يمول الإرهاب أو يزاول نشاطا ماليا لصالحه.



يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أصدر فى سنة 2015 مرسوما لتشكيل لجنة مشتركة بين المؤسسات لمكافحة تمويل الإرهاب وتجميد أرصدة الأشخاص الذبن يشتبه بضلوعهم فى الإرهاب.

المصدر : مصر ناين