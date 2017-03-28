المعلم حسن شحاتة فى ندوة اليوم السابع أسباب سياسية سر فشل تجربتى

رفضت تدريب غانا قبل بطولة إفريقيا 2017 من أجل مصر

المنتخب يحتاج حسام غالى.. ومتعب مهاجم مصر الأول وطريقة تسنةل الأهلى معه “غلط”.

البدرى وجلال وحسام حسن يصلحون لتدريب الفراعنة

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كوبر بيلعب بسياسة “اللى تكسب بيه إلعب بيه”.. ولم أحضر عزاء والد أبوتريكة

حسن شحاتة يعد واحدا من أساطير التدريب فى تاريخ الكرة المصرية والأفريقية والعربية، و سيظل إنجازه مع المنتخب الوطنى بالحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006، 2008، 2010، عالقاً فى أذهان عشاق الساحرة المستديرة لفترة طويلة.

المعلم الذى سحر جماهير الزمالك بصفة خاصة، وجماهير مصر بصفة سنةة، نتيجة إمكانياته الفنية والتهديفية الفائقة بجانب أخلاقه العالية، حل ضيفاً كريماً على «اليوم السابع» فى ندوة تحدث خلالها عن العديد من الملفات المتعلقة بالكرة المصرية.

ما هى آخر أخبار تجربتك فى تدريب بتروجت؟

– تجربتى مع بتروجت لها طابع خاص، لأنى دائما أرفض تولى أى فريق فى فى منتصف الموسم، ولكننى وافقت على تدريب بتروجت، نظرا لوجود فترة توقف لمدة 40 يوما ل اشتراك المنتخب فى البطولة الأفريقية الأخيرة، وهذا وقت كاف للتعرف على اللاعبين بشكل جيد وعن قرب وتطبيق فكرى.

هل توافق على رحيل نجوم بتروجت للأهلى والزمالك؟

– بالفعل تلقى أعداد من اللاعبين عروضا من الأهلى والزمالك شبه محمد رمضان، والإثيوبى شمس بيكلى، ولا أعترض على رحيلهم، لأنى لا أرغب فى الإيقاف ضد مستقبل أى لاعب، ولكن يجب توفير فى المقابل مادى كبير ولاعبين مميزين فى نفس المركز، سواء من الأهلى أوالزمالك.

ما هى طموحاتك مع الفريق البترولى؟

– طموحاتى على قدر طموحاتهم، حيث نستهدف الوصول إلى المربع الذهبى فى جدول بطولة الدورى، ورفع مستوى اللاعبين، وتحقيق الفوز فى جميع المباريات خلال الفترة المقبلة، والمشاركة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقى فى الموسم المقبل.

من أكثر اللاعبين المقربين لقلبك من الجيل الذهبى للكرة المصرية؟

– جميع اللاعبين على تواصل معى بشكل دائم، وتربطنى بهم علاقة مميزة ووطيدة، ودائما على اتصال بهم، ولكن عماد متعب مهاجم الأهلى هو الأقرب لى، فهو بمثابة ابنى فى الملاعب، حيث يتمتع بسلوك مميز، سواء داخل الملعب أو خارجه، فضلا على طريقته فى تحقيق الأهداف الصعبة.

هل توافق على الطريقة التى يتبعها الأهلى مع متعب؟

– لا بالطبع، متعب مهاجم كبير ومكانه فى الملعب وليس خارجه، فهو مازال يمتلك الكثير ليقدمه فى الملاعب، والدقائق الذى يلعبها تثبت أنه مازال المهاجم الأول فى مصر بدون منازع.

ماذا عن العروض التى تلقيتها فى الفترة الأخيرة؟

– تلقيت عروضا كثيرة من منتخبات أفريقية، أبرزها تولى قيادة المنتخب الغانى قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا الأخيرة فى الجابون، ولكنى رفضت بشكل قاطع ل مواجهة منتخب مصر فى البطولة الأفريقية، والتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، ولن أقبل بعد تاريخى مع الفراعنة أن أواجه منتخب بلادى فى أى ظرف من الظروف، وتلقيت عروضا أيضا من السودان والكونغو والجابون، ولكنى أحترم تعاقدى مع بتروجت.

ماذا عن عرض التدريب النيجيرى؟

– تلقيت عرضا بفى المقابل مادى كبير لقيادة الفريق النيجيرى، أثناء تولى قيادة منتخب الفراعنة، ولكنى رفضته ل الظروف التأمينية التى تمر بها نيجيريا.

هل توافق على تدريب الزمالك؟

– بكل تأكيد أتمنى تدريب الزمالك، ولكن ليس فى منتصف الموسم، يجب أن يكون من بداية الدورى الى أن أتمكن من تطبيق فكرى، ووضع خطة إعداد جيدة للتعرف على التشكيل الأشبه للفريق، حيث يعتبر الزمالك أفضل فريق فى الدورى، ولكن فى المواهب الفردية فقط، وأرحب بالتسنةل مع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، حيث تربطنى به علاقة جيدة.

هل توافق على تدريب النادى الأهلى؟

– بكل تأكيد، أرحب بقيادة النادى الأهلى حال حصولى على عرض من إدارته، فأنا مدير فنى محترف، ولا أعمل حسب انتمائى الشخصى.

لماذا رحلت عن المقاولون العرب بشكل مفاجئ؟

– تجربتى الثانية مع المقاولون العرب لم تكن ناجحة، وطموحاتى لم تتحقق مع الفريق، حيث حصلنا على 3 نقاط فقط فى 5 أسابيع، رغم الأداء المميز الذى قدمناه، خاصة فى مباراة الزمالك، التى فقد ها الفريق ل الأخطاء التحكيمية، فتقدمت باعتذار لإدارة النادى احتراما لتاريخى، عندما بدأت أشعر بفقدان الثقة فى نفسى وفى اللاعبين.

ماذا عن تجربتك مع العربى القطرى والدفاع المغربى؟

– تجربتى مع الفريق القطرى كان الغرض منها تشويهى، وهذا ما اكتشفته مؤخرا أن الفكرة فى التعاقد معى كان لها شق سياسى أكثر، وهو تشويه أو إفشال تجربة ناجحة فى مصر، وجراء ذلك تركت الفريق، أما عن تجربتى مع الفريق المغربى، فكانت ناجحة فى الأول، ولكن لم أحصل على راتبى لمدة 3 أشهر ممتالية، فرحلت عن الفريق، وقاموا برفع قضية ضدى فى الفيفا، ولكنى كسبتها وتم صرف تعويض لى.

هل ترى مدربين مصريين يستحقون قيادة الفراعنة؟

– فى الفترة الأخيرة ظهر العديد من المدربين المميزين فى الدورى المصرى، خاصة بعد تقليل الاعتماد على المدرب الأجنبى، ويوجد 3 مدربين يقدمون أداء جيدا مع فرقهم، ويحققون نتائج طيبة، وهم حسام البدرى المدير الفنى للنادى الأهلى، وإيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة، وحسام حسن المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، والثلاثة قادرون على قيادة الفراعنة.

من الأفضل للمنتخب المدرب الوطنى أم الأجنبى؟

– بكل تأكيد المدرب الوطنى، فهو يعلم جيداً كيف يتسنةل مع اللاعبين.

تفضل تدريب المنتخبات أم الأندية؟

– أفضل تدريب المنتخبات بكل تأكيد، لأنه أفضل بكثير من تدريب الأندية الذى يضعك دائما تحت ضغوط.

ما رأيك فى أداء كوبر مع المنتخب الوطنى بالبطولة الأفريقية الأخيرة؟

– لا أرغب فى تقيم أداء كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، لأن شهادتى غير عادلة، والمنتخب خاض مباريات مميزة فى البطولة الأفريقية الأخيرة، وظهر بشكل مميز، وكان أداؤه يتحسن من مباراة لمباراة، حيث يتبع كوبر سياسة «اللى تكسب بيه العب بيه»، ويستخدم طريقة الاعتماد على اللاعب الأوحد، وهو محمد صلاح، وعندما كنت أتبع نفس السياسة مع اختلاف الطريقة التى كنت أخوض بها، وهى استخدام الليبرو، كنت أتعرض لهجوم شرس من النقاد.

كيف ترى اختيارات كوبر فى منتخب الفراعنة؟

– بصراحة غير مقنعة، فى لاعبين تم اختيارهم لم ينفعوا المنتخب بأى شىء، وفى نفس الوقت لم يتم اختيار لاعبين على مستوى عال يستحقون تمثيل الفراعنة.

هل تحدث معك كوبر للاستعانة بخبراتك مع المنتخب الوطنى؟

– لا، لم يحدث على الإطلاق، ولكن الأمريكى برادلى المدير الفنى السابق للمنتخب كان دائم التحدث معى، والاستماع لى، و«مكنش معقد».

ترى هل المواهب فى الجيل الحالى أفضل أم الجيل السابق؟

– المواهب فى الجيل الحالى أفضل من المواهب التى كانت موجودة فى جيلنا.

وما الذى كنت تفعله بالمعسكرات لتحقيق الانضباط؟

كنت أسحب الموبايلات من اللاعبين داخل المعسكرات المغلقة، من أجل زيادة التركيز، ومع ذلك كان اللاعبون يلجأون إلى اصطحاب شريحتين تحسبا لسحب شريحة منهم.

ما رأيك فى عدم انضمام حسام غالى للمنتخب؟

– غالى لم يشارك معى بصفة أساسية فى المنتخب، فكان هناك لاعبون مميزون فى تلك الفترة، لكنه فى الفترة الحالية هو قائد، ويقدم مستويات طيبة، والمنتخب يحتاج لوجود قائد فى الفترة الحالية، وجراء ذلك انضمامه للمنتخب كان ضروريا، لأنه قادر على القيام بهذا الدور.

وما رأيك فى أداء عصام الحضرى؟

– الحضرى حارس «ملوش حل» ومخلص جدا فى التدريبات.

وماذا عن شائعات لجوئه للسحر والشعوذة؟

– الخوض فى لجوئه إلى السحر والشعوذة كلام «أهبل».

ما هى أقرب النسخ المقربة إليك التى حققتها مع المنتخب؟

– بالتأكيد نسخة 2008 لأن اللاعبين قدموا فيها أداء قويا، وأبهروا الجميع، حيث إن البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى الحالى لمانشستر يونايتد الإنجليزى، أشاد بمنتخب مصر حينها، واستغرب من عدم صعوده إلى كأس العالم، وأكد أنه من الضرورى صعود الفراعنة إلى كأس العالم بشكل ثابت.

هل تتواصل مع أبوتريكة؟

– أبوتريكة من أقرب اللاعبين إلى قلبى، وهو على خلق كبير، ولا أرغب فى الحديث عما يحدث معه، وهو حر فى اتباع الأيديولوجية التى يختارها، ولكننى أرفض العنف بكل أشكاله، ولم أعلم بعزاء والده، ولم أتمكن من التواصل معه ل وجوده خارج البلاد.

كيف ترى تجربة منتخب المحليين؟

– تجربة مفيدة جدا، وأتمنى استمرارها، وستكون فائدة للمنتخب الوطنى الأساسى.





المصدر : مصر ناين