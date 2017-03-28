شرطة التموين تضبط أطنان سلع غذائية مدعمة استولى عليها بدالين فى المحافظات

واصلت المؤسسات الرقابية حملاتها على مافيا الاستيلاء على أموال الدعم، حيث ضبطت واجبة التموين طن سكر تموينية و990 عبوة زيت استولى عليهم بدال تموينى فى الشرقية.

وضبطت مؤسسات التأمين بدال تموينى آخر استولى على 4 أطنان سكر و2700 عبوة زيت مدعم، وتم ضبط بدال تموينى استولى على طن سكر و14 ألف عبوة زيت مدعم.

وتم ضبط 6 طن مواد بترولية مدعمة و100 أسطوانة بوتاجاز مدعم تم الاستيلاء عليهم بالمنوفية، وضبط طن سلع غذائية بمخزن غير مرخص بالسيدة زينب، وطن حلاوة طحنية و7 طن عسل بمصنع غير مرخص فى الإسكندرية.

المصدر : مصر ناين