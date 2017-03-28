الزمالك يلغى الرتب فى جهاز الخواجة الجديد

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك إلغاء المسميات فى الجهاز المعاون الجديد للخواجة، والمقرر تشكيله خلال الفترة الحالية، حيث استقر المجلس على عدم توزيع مناصب على الجهاز المعاون، حيث سيكون جميع المعاونين فى جهاز الخواجة الجديد تحت مسمى مساعد مدرب.

ومن المنتظر أن يرحل عن جهاز الزمالك محمد حلمى المدير الفنى وخالد جلال المدرب السنة، بينما سيعود محمد صلاح المدرب السنة السابق ويستمر باقى أعضاء الجهاز الفنى، وسيكون تشكيل الجهاز الفنى للزمالك مكونا من المدير الفنى الأجنبى ومعاونيه ومحمد صلاح ومحمد صبرى وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى، وماركو رودريجو مدرب أحمال، وحمادة أنور مدير إدارى.

المصدر : مصر ناين