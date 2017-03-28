استطلاع توقعات بفوز ماكرون بالانتخابات الفرنسية متغلبا على لوبان

أظهر استطلاع للرأى أجرته إبسوس سوبرا ستيريا نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن من المتوقع فوز إيمانويل ماكرون (39 سنةا) فى انتخابات الرئاسة الفرنسية وهو أحدث استطلاع يعتبر مرشح تيار الفى منتصف المرشح الأوفر حظا.

واصدر الاستطلاع إنه إذا ما أجريت الانتخابات الصيف المقبل ستحصل مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان على أكبر أعداد من الأصوات فى الجولة الأولى بنسبة 25% فى المقابل 24% لماكرون و18% للمرشح المحافظ فرانسوا فيون.

وتوقع الاستطلاع أن يلحق ماكرون هزيمة كبيرة بلوبان فى الجولة الثانية المقررة فى السابع من مايو بحصوله على 62% فى المقابل 38% للوبان.

واصدر الاستطلاع أن ماكرون سيستفيد فى الجولة الثانية من أنصار المرشح الاشتراكى بينوا هامون الذى تتأتى حملته الانتخابية فى مؤخرة السابق.





المصدر : مصر ناين