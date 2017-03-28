منظمة العفو التحالف الدولى لا يقوم بما يكفى لحماية المدنيين بالموصل

اصدر ت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، إن الأعداد الكبير من الضحايا المدنيين الذين سقطوا فى مدينة الموصل العراقية يدل على أن التحالف الدولى الذى يحارب تنظيم داعش الارهابيه لا يقوم بما يكفى لحماية المدنيين.

وأضافت المنظمة ـ فى تقرير لها حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الثلاثاء، أن مئات المدنيين العراقيين قتلوا فى غارات جوية على الموصل على الرغم من التزامهم بالتعليمات الحكومية.

من جانبها، اصدر ت دوناتيلا روفيرا كبير مستشارى الاستجابة للأزمات فى المنظمة، أن النظام العراقية طلبت من المدنيين عدم مغادرة منازلهم خلال معركة طرد تنظيم داعش الارهابيه من الموصل.

يشار إلى أنه فى يوم 17 مارس، قتل ما لا يقل عن 150 مدنيا فى غارة جوية بحى الجديدة بالموصل، وأعلنت السلطات الأمريكية والعراقية أنها تحقق فى الحادث وغيره من الحوادث.

المصدر : مصر ناين