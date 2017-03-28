فريقا PERSONA & MYRATH يقدمان العرض الضخم بمهرجان أيام قرطاج الموسيقية

أسندت إدارة مهرجان أيام قرطاج الموسيقية العرض الضخم بالمهرجان يوم 14 أبريل للفرقة الموسيقية التونسية الفرنسية “MYRATH” التى تأسست سنة 2006 وهى فرقة مكونة من زاهر زرقاتى، مالك بن عربية، إلياس بوشوشة، أنيس جوينى، ومورجان بيرثيت وقد تمكنت تلك الفرقة خلال أعوام قليلة من الوصول إلى العالمية، وذلك بفضل النكهة الموسيقية المتميزة التى اشتهرت بها، والتى تجمع الإيقاعات الفولكلوروية التونسية والمشرقية مع موسيقى الروك والميتال، فى خليط إبداعى فريد أتاح للفرقة من خلاله التمتع بمكانة خاصة فى المشهد الموسيقى العالمى بعد إحياء أكثر من 350 حفلة موسيقية فى العديد من البلدان (المغرب، أمريكا، تركيا، اليابان وعدة دول أوروبية) إلى جانب أهم فرق الروك والميتال فى العالم وستعود “ميراث” إلى تونس فى هذا السنة لتحيى حفلاً مميزًا على مسرح قرطاج الأثري، وتعزف من ألبومها الأخير (ميراث) الذى حاز على إعجاب النقّاد ومحبى الموسيقى حول العالم، ونال العديد من ردود الفعل الإيجابية منذ إصداره فى جانفى 2016.



فريق ميراث

أما الفرقة الأخرى التي ستشارك في تقديم العرض الضخم هى “PERSONA” وهى مجموعة تأسست سنة 2012 على يد عازف القيتار مليك مالك خليفة والمغنية عازفة البيانو جالينا دوبرك وقد مرت المجموعة بمراحل عديدة تتخللها أنماط موسيقية متصنف ة مستكشفة تعابير فنية مختلفة ومميزة، وتتكون الفرقة حاليًا من يسرى عوادة على القيتار الإيقاعية، يوسف عوادى على الباتري، وليد بالصادق على الكلافيي ونسرين مهبولي على الباص، وتعتبر الإضافات الشخصية لكل عازف مصدر قوة في نحت الأسلوب الموسيقي لبارسونا والذي يجعله مميزًا وموجهًا للجماهير العريضة.



فريق برسونا الغنائي

المصدر : مصر ناين