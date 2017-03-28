تعرف على الفرق بين متصفح جوجل كروم وفاير فوكس؟

تعد متصفحات الإنترنت هى الأداة التى يعتمد عليها المستخدمون للوصول إلى الشبكة العنكبوتية للوصول إلى مواقع الإنترنت المختلفة، ورغم وجود العديد من متصفحات الإنترنت التى يعتمد عليها المستخدمون لكن يبقى جوجل كورم وفاير فوكس وسفارى ومايكروسوفت إيدج على رأس القائمة، ومع ملاحظة أن سفارى مخصص بشكل أكبر لأنظمة ماك، فى حين أن مايكروسوفت إيدج لم يستطع المنافسة بالشكل القوي، يبقى لدينا جوجل كروم وموزيلا فاير فوكس، وفيما يلى نرصد أبرز الفروق بينهم:

– نسبة الانتشار:

كشفت أحدث إحصائيات لشهر فبراير من السنة الجاري، عن أن نسبة انتشار جوجل كروم بلغت حوالى 74.1%، فى حين بلغت نسبة انتشار موزيلا فاير فوكس حوالى 15.0% من إجمالى أعداد المستخدمين.

– سرعة التحميل:

تعد سرعة التحميل هى مدى سرعة استجابة متصفح الإنترنت لأوامر المستخدم، حيث تبلغ سرعة جوجل كروم حوالى 542.3ms، فيما تبلغ سرعة فاير فوكس 1,230 ms، جراء ذلك فإن جوجل أفضل.

-استهلاك الرامات:

يعد استهلاك ذاكرة الوصول العشوائى من أشهر نقاط الضعف التى توجد بجوجل كروم، حيث إنه يستهلك ذاكرة الوصول العشوائى بشكل مفرط للغاية، خاصة عندما يقوم المستخدم بقام بفتح عشرات التبويبات، ما يؤدى إلى توقف النظام بالكامل فى بعض الأحيان، لكن على الجانب الآخر فإن فاير فوكس يحتاج موارد أقل، كما أنه يتيح قام بفتح أكثر من تبويب بدون أن يؤثر على النظام.

– الملحقات والإضافات:

يوفر كل من متصفحى جوجل كروم وفاير فوكس ميزتى الملحقات والإضافات المختلفة، لكن يظل جوجل كروم هو المتفوق فى هذه النقطة، خاصة وأن متجره يمتلك العديد من الملحقات والإضافات بشكل كبير للغاية مقارنة بما يوفره متجر فايرفوكس للمستخدمين، كما أن المطورين يعتمدون على توفير العديد من هذه الملحقات والإضافات لكروم بشكل أكبر.

المصدر : مصر ناين