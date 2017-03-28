وسائل إعلام باكستانية القبض على شخصين يشتبه فى انتمائهما لتنظيم داعش

أفادت وسائل إعلام رسمية فى باكستان اليوم الثلاثاء، بقيام عناصر من إدارة مكافحة الإرهاب بالقبض على شخصين يشتبه فى انتمائهما لتنظيم داعش الارهابيه الإرهابى، وذلك فى حملة مداهمة تم تنفيذها بمدينة “سيالكوت”.

ونقلت قناة “جيونيوز” الباكستانية عن متحدث باسم الإدارة قوله إن “المشتبه بهما كانا يخططان لتنفيذ هجوم على وكالات إنفاذ القانون بالبلاد.

وأضاف المتحدث- الذى لم يعلن عن هويته- أنه تم أيضا خلال هذه الحملة مصادرة كمية كبيرة من المتفجرات والمؤسسات الإلكترونية.

المصدر : مصر ناين