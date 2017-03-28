محافظ الإسماعيلية تعليمات بمنع الهواتف والكاميرات أثناء الاجتماعات الرسمية

اصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، إن تعليمات رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات بمنع الهواتف الذكية والكاميرات داخل مكاتب المسئولين أثناء الاجتماعات الرسمية، والتى يتم خلالها مناقشة موضوعات تخص المحافظة والسياسات السنةة.

وأشار محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إلى أنه لم يتم منع دخول الهواتف الذكية إلى مبنى ديوان سنة المحافظة، لأننا نتسنةل مع الجمهور والمواطنين، وكل مواطن يدخل المبنى لمصلحة أو زيارة أو حل مشكلة، ودورنا تسهيل الأمر على المواطن وحل مشكلاته.

وأكد محافظ الإسماعيلية، ان التعليمات تخص هواتفنا الشخصية وتأمينها على شبكة الاتصالات، بحيث لا يتم اختراقها من أى جهة ضمانًا لسلامة المعلومات أو المحتوى الموجود على الهواتف.

وأضاف المحافظ، أنه خلال الاجتماعات الرسمية داخل مبنى الديوان السنة لا يتم السماح بوجود أى هواتف داخل القاعة، الى أن تليفونى الشخصى أقوم بتركه خارج القاعة لحين انتهاء الاجتماع، وهذا الأمر ليس وليد اللحظة أو حديثًا ولكنه منذ أن توليت مسئوليتى محافظًا للإسماعيلية.

المصدر : مصر ناين