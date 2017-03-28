سقوط أخطر عنصر إجرامى فى الشرقية بحوزته بندقية وربع كيلو هيروين

ألقى ضباط قسم ثانى العاشر من رمضان بالشرقية، القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية، المطلوبة من قبل التأمين السنة، وبرفقته عاطل له كارت تخصص إجرامى، بحوزتهما بندقية وربع كيلو هيروين، وتم إخطار نيابة العاشر من رمضان، للتحقيق برئاسة خالد صلاح مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى السنة لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير تأمين الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام المقدم أسامة ربيع وكيل فرع الكشف الجنائي بفرع العاشر من رمضان، وبرفقته الرائد إسلام عواد رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، والقوة السرية المرافقة لهما، بإشراف العقيد محمد هلال رئيس فرع الكشف الجنائي لفرع العاشر من رمضان، من ضبط ” محمد ع ع ص” 29 سنة عاطل وشهرته”محمد عبد البديع” مقيم أبوكبير، و”محمد ص ح ” 32 سنة له كارت تخصص إجرامي رقم 9/316 ومقيم أبوكبير، أثناء تواجدهما بالمنطقة الجبلية، مستقلين سيارة، بحوزتهما بندقية خرطوش وربع كيلو هيروين، ومبلغ مالي وميزان حساس.

تبين من التحقيقات، أن المتهم الأول من أخطر العناصر الإجرامية بأبوكبير، وسبق اتهامه فى 9 قضايا سرقات ومخدرات، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 23775 لسنة 2015 جنايات أبوكبير، عقوبة 5 سنوات سلاح والقضية رقم 20743 لسنة 2016 جنايات أبوكبير، سنتين مخدرات.

المصدر : مصر ناين