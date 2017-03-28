حمادة صدقى لـ سوبر كورة غالى وباسم مظاليم بالمنتخب والننى مش

فى حواره مع “سوبر كورة”، تحدث حمادة صدقى المدير الفنى لمنتخب الشباب، والمدرب المساعد الأسبق بالمنتخب الأول فى عصره الذهبى تحت قيادة حسن شحاتة، عن الفوارق بين الأرجنتينى كوبر، ونظيره شحاتة، كما أجاب عن الكثير من الأسئلة الشائكة، ووجه العديد من الرسائل، جاء أبرزها..

* الإعلام صنع أزمة المدربين والفضائيات.. واتحاد الكرة قراراته كثيرة

* لن أسمح بتدخل أحد فى عملى.. وهدفى الوصول لمونديال 2019

* لم أشوف زيارة ميسى لمصر.. وأطالب باستغلال صلاح سياحياً

* التحكيم فى مصر يستحق الشفقة.. وكل جهازى “نجوم”

لمشوفة الحوار كاملاً .. اضغط على الرابط التالى..



حوار سوبركورة مع حمادة صدقي





المصدر : مصر ناين