لماذا رفض الأهلي التعاقد مع خالد الغندور ووليد سليمان؟

فجر الثنائى خالد الغندور ووليد سليمان مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفهما حقيقة رفض مسئولى النادى الأهلي التعاقد معهما فى بداية مشوارهما مع الساحرة المستديرة، حيث اصدر “الحاوى” لـ”اليوم السابع” إنه خضع للاختبارات بالنادى الأهلي فى بداية حياته الكروية، عندما كان يبلغ من العمر 14 سنةاً، وبمجرد أن شوفه عبد المنعم شطة نجم الأحمر السابق رفض ضمه بداعى “صغر حجم جسمه”.

أضاف وليد سليمان أنه لم ييأس وقرر الانتاصدر لصفوف بنى مزار وبدأ يبزغ نجمه الى أن انتقل لفريق بتروجت ثم إنبى الذى كان بوابته للانضمام لكتيبة الشياطين الحمر فى سنة 2011 لمدة 4 مواسم فى المقابل 8 ملايين جنيه، ليصبح “الحاوى” أبرز عناصر الأهلي فى الوقت الحالى رغم رفض ضمه فى البداية.

فى الوقت نفسه فجر خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، نفس المفاجأة عندما اصدر فى تصريحات تليفزيونية: “كنت أهلاوى شبه والدى، ومسئولو النادى الأهلي اصدر وا إننى لاعب جيد لكن حجم جسمى صغير، ورفضوا ضمى، خاصة أننى كنت أعترض كثيراً ومشاكس مع التحكيم من صغري”.

وشوف الغندور أنه قرر الانتماء لنادى الزمالك بعدما شوفه فى إحدى مباريات القمة أمام الأهلي وفقد الأبيض حينها، موضحاً: “أيضا فى الزمالك رفضوا ضمى فى البداية، لكن أحمد عبد الحليم وفاروق جعفر تدخلوا فى المرة الثانية وأصبحت واحداً من نجوم القلعة البيضاء”.

المصدر : مصر ناين