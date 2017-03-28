ضبط سجين هارب فى أحداث الثورة وتحرير مخالفة مرورية بالشرقية

تمكنت المؤسسات التأمينية، بمديرية تأمين الشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير التأمين، من ضبط 4 قطع سلاح نارى، و13 طلقة، وتنفيذ 1647 حكما متصنف ا، وضبط سجين هارب من سجن وادى النطرون فى أحداث ثورة 25 يناير.

كما ضبطت المؤسسات التأمينية، بالتنسيق مع الكشف الجنائى، برئاسة اللواء هشام خطاب مدير الكشف الجنائى، 4 قطع سلاح نارى و13 طلقة وتنفيذ 1647 حكما متصنف ا، وتحرير 1378 مخالفة مرورية، وتحرير 12 مخالفة تموينية، فى مجال الرقابة على الأسعار، كما تم إزالة 28 حالة تعد على منافع الرى أمام قرية سنهوت، وضبط 12 قضية عبارة عن مواسير صرف صحى.

فيما ألقى ضباط مباحث قسم الصالحية الجديدية، القبض على “خالد س س ع” 30 سنة عاطل ومقيم الحسنة شمال سيناء، الهارب من سجن وادى النطرون فى أحداث ثورة 25 يناير 2011 ، فى القضية رقم 3169 /2009 جنايات قسم الشروق (مخدرات) عقوبة 10 سنوات.

المصدر : مصر ناين