اعتقال شخص بعد هجوم على مسجد فى مدينة أمريكية

اصدر ت واجبة كولورادو إنها اعتقلت رجلا يشتبه بأنه ألقى نسخة من الكتاب المقدس داخل مسجد بعد أن حطم نوافذ وبابا زجاجيا بالمركز الإسلامى الذى يضم المسجد وقلب قطع الأثاث داخل المبنى.

وذكرت إدارة واجبة فورت كولينز فى بيان أمس الاثنين أنها احتجزت جوزيف جياكوينتو (35 سنةا) ووجهت إليه تهمة ارتكاب أفعال إجرامية والتعدى على ممتلكات وارتكاب جريمة بدافع التحامل فى مركز فورت كولينز الإسلامى يوم الأحد.

واصدر جون هوتو قائد الواجبة أن الواقعة تركت “أثرا قويا جدا” بين مسلمى المدينة.

وأضاف هوتو فى بيان “لن نتهاون مع أفعال الكراهية فى مجتمعنا وأتمنى أن يبعث هذا الاعتاصدر برسالة قوية وواضحة.” وأضاف “صحيح أنه يمكن إصلاح المبنى لكن هذه الواقعة أحدثت جرحا غائرا لن يندمل بسهولة.”

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة رجلا يركل بابا خارجيا فى المركز نحو الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلى يوم الأحد. وذكرت الواجبة أنه قلب المقاعد وكسر نوافذ وألقى نسخة من الكتاب المقدس داخل المبنى.

ودعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ومقره واشنطن إلى تحقيق اتحادى فى الواقعة باعتبارها جريمة كراهية.

واصدر متحدث باسم المجلس فى بيان “نظرا لاستخدام نسخة من الكتاب المقدس فى الاعتداء فإننا نحث الولاية وسلطات إنفاذ القانون الاتحادية على التحقيق فى احتمال وجود دافع التحامل وراء هذا الهجوم على دار للعبادة.”

المصدر : مصر ناين