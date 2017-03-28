صحة الإسكندرية ضبط أدوية محظور تداولها خارج مستشفيات الوزارة

أعلن وكيل وزارة الصحة الدكتور مجدى حجازى أن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قامت بحملة تفتيش على مخازن الأدوية بالعجمى غرب الإسكندرية ضمن أعمال مراقبة وضبط سوق بيع الدواء بالمحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان بضرورة التأكد من سلامة عمليات تداول الأدوية وتخزينها مع التشديد على مطابقة أسعار بيع الأدوية للقرارات الوزارية المنظمة جراء ذلك .

واصدر حجازى- فى تصريح له- أن الحملة أسفرت عن ضبط أعداد من المخالفات بمخزن أدوية بمنطقة الدخيلة شملت وجود أدوية محظور تداولها خارج مستشفيات ووحدات وزارة الصحة والتأمين الصحى، وأخرى خاصة بمستشفيات القوات المسلحة، وكذلك عينات مجانية محظور بيعها بعد طمس العبارات التى تفيد ذلك، وأدوية تم تخزينها فى ظروف تخزين تخالف اشتراطات التخزين المسجلة على العبوات.

وأظهر أنه تم أيضا ضبط علب أدوية فارغة معدة لإعادة التعبئة بالغش بأدوية غير الواردة من الشركة المصنعة، علاوة على وجود كميات كبيرة من الأدوية بدون فواتير شراء.

من جانبها، اصدر ت الدكتورة هالة عبده مدير الإدارة السنةة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية أنه تم تحريز الأدوية المخالفة بواسطة مفتش صيدلى وتسليمها لقسم واجبة الدخيلة بعد تحرير محضر تمهيدا لعرضها على النيابة السنةة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

وأكدت عبده أن الحملات مستمرة بجميع مناطق الإسكندرية لضبط سوق الدواء حماية للمواطن.

المصدر : مصر ناين