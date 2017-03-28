المرور تحذر سيارات النقل الثقيل والمقطورات من الصعود لكوبرى شمال طرة

تحذر الإدارة السنةة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور سائقى سيارات النقل الثقيل والمقطورات من الصعود لكوبرى شمال طرة، نظرا لوجود كسر فاصل معدنى أعلى الكوبرى وخطورة على جسم الكوبرى منعا لوقوع أى حوادث مرورية، وذلك فى الاتجاه القادم من كورنيش المعادى وصولا إلى محور الأوتوستراد و نصحت الإدارة بالتوجه لمحور طرة الجنوبى.

كما شددت إدارة مرور القاهرة على عدم تجاوز السيارات الملاكى و الأجرة من تجاوز السرعات لأكثر من 30 كم أعلى الكوبرى، حرصا على سلامة المواطنين لحين إصلاح كسر الفاصل و منعا الحوادث.

كانت المشوفة الميدانية للخدمات المرورية رصدت كسر فاصل معدنى أعلى كوبرى شمال طرة، وبدوره أمر اللواء علاء متولى مدير المرور بتعزيز انتشار الخدمات المرورية بمحيط الكوبرى ومنع صعود السيارات أعلى الطريق منعا لوقوع الحوادث المرورية لحين إصلاح الفاصل بالكوبرى.

المصدر : مصر ناين