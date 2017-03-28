الزمالك حلمى جاهز لقيادة الفريق أمام سموحة فى حالة إقامة

كشف إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادى الزمالك، عن جاهزية محمد حلمى المدير الفنى الحالى للفريق لقيادة الأبيض أمام سموحة، فى المباراة المقرر لها السبت المقبل، فى الجولة الـ23 بالدورى الممتاز، فى حالة تلقى إخطار من مرتضى منصور رئيس النادى بخوض المواجهة القادمة.

يُذكر أن الزمالك قد قرر الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، على خلفية أحداث مباراة المقاصة الشهيرة، إلا أن الفريق يخوض استعداداته بشكل طبيعى انتظاراً لقرار مجلس الإدارة فى هذا الأمر، خاصة أن رئيس الزمالك قد أكد أنه سيعود للجمعية العمومية نهاية الأسبوع الجارى، لاتخاذ القرار النهائى بشأن استكمال المسابقة من عدمه.

شدد تيجانا فى تصريحات خاصة أن محمد حلمى قد تقدم باعتذار رسمى لمجلس الزمالك بالفعل عن مهمته وتم قبول اعتذاره، إلا أنه لن يترك الفريق إلا بقدوم المدرب الجديد قائلاً: “محمد حلمى من أبناء النادى المخلصين ولم يبد أى مانع فى البقاء مع الفريق الى أن يستقدم مجلس الإدارة المدرب الجديد“.

المصدر : مصر ناين