عمدة روما اجتزنا الاختبارات الأمنية ولكن التهديد الإرهابى لا يزال عاليا

اصدر ت عمدة روما باولا بازيليونى، إن العاصمة الإيطالية اجتازت الاختبار التأمينى، لكن الحذر من التهديد الإرهابى لا يزال عاليا على الرغم من اليقظة، وجاء ذلك تعليقا منها على الوضع التأمينى الراهن.

وأضافت العمدة بازيليونى فى فى المقابل ة مع صحيفة “لا ستامبا” الايطالية أمس الاثنين، أنه لا يمكن بأى حال خفض مستوى الحذر مطلقا، وأردفت أنه “بفضل جهد كبير بين مختلف قوات الواجبة، تمكنا هذه المرة من تجنب أعمال عنف كثيرة، لأننا أوقفنا من يتبنى العنف قبل وصوله إلى العاصمة”.

وأشارت عمدة العاصمة الإيطالية إلى أن “روما اجتازت الاختبار التأمينى بنجاح، الى أن وإن كانت نقطة الانطلاق معقدة”، ورأت أن “العمل على الصعيد التأمينى كان بارعا”، فقد “تم تحديد أكثر من مائة شخص يتبنون الفكر المتطرف وتم السيطرة عليهم”، واختتمت حديثها بالقول، أن هناك إجراءات وقائية طويلة الأمد أيضا، وتم دراسة النقاط الحرجة لأن فى شبكة واسعة شبه مركز العاصمة يمكن أن تكون هناك فجوات دائما”.

المصدر : مصر ناين