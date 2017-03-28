إصابة أحمد خيرى لاعب الإنتاج الحربى بالرباط الصليبى

أثبتت الاشعة التى خضع لها أحمد خيرى لاعب خط فى منتصف الإنتاج الحربى الحالى والأهلى السابق تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

وكان أحمد خيرى قد تعرض للإصابة فى مران الفريق العسكرى أمس الاثنين وخرج على إثرها من التدريب قبل أن تثبت الاشعة إصابته بالرباط الصليبى.

ومن المقرر أن يغيب أحمد خيرى عن صفوف الإنتاج الحربى لمدة 6 شهور بشكل مبدئى وسيتم تحديد الفترة النهائية لغيابه خلال الأيام القادمة.

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة أسوان يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى السنة على ستاد السلام.

المصدر : مصر ناين